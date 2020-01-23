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وفد رفيع برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي يزور موقع "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز"

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وفد رفيع برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي يزور موقع
twitter/ @MWLOrg
وفد رفيع برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، يزور موقع "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز".
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زار وفد من كبار العلماء المسلمين برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، اليوم الخميس، موقع الإبادة الجماعية "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز" ببولندا.

وذكرت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، أن العيسى ترأس، في "موقف تاريخي"، وفدا من كبار العلماء المسلمين إلى معسكر الإبادة الجماعية في معسكر "أوشفيتز" ببولندا، في مستهل جولة دولية "تضامنية مع كل الضحايا"، تتضمن زيارة "موقع المذابح" في سربرنتسا بالبوسنة والهرسك.

وقال العيسى خلال الزيارة: "ببولندا نؤكد تجريمنا الشديد لتلك الفظائع الوحشية أيا كان فاعلها وأيا كان ضحيتها. فالإسلام دين عدالة بقيم ثابتة لا تزدوج معاييرها".

وأدى أعضاء الوفد صلاة الظهر والعصر "جمعا وقصرا" قبيل مغادرتهم موقع "الهولوكوست" في "أوشفيتز".

وسبق أن أفادت رابطة العالم الإسلامي بأن أمينها العام سيترأس وفدا رفيع المستوى من "العلماء المسلمين من عموم المذاهب مصحوبا بقيادات دينية من مختلف الأديان" لزيارة كل من سربرنيتسا و"أوشفيتز" "للتعبير عن الشعور الديني تجاه تلك الجرائم دون استثناء".

وتأتي هذه الزيارة قبل الذكرى الـ75 لتحرير القوات السوفييتية، يوم 27 يناير 1945، "معسكر الموت أوشفيتز" للإبادة الجماعية، الذي أقامته ألمانيا النازية في بولندا.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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