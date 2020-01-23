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موسكو: لافروف يبحث مع بيدرسن غدا الدائرة الكاملة لقضايا التسوية السورية

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موسكو: لافروف يبحث مع بيدرسن غدا الدائرة الكاملة لقضايا التسوية السورية
Sputnik Евгений Биятов
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن (موسكو، 21 يناير 2019).
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ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيستقبل غدا الجمعة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لمناقشة "الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية السورية".

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "سيستقبل وزير الخارجية الروسي يوم 24 يناير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا".

وأضافت زاخاروفا: "من المخطط أن تتم خلال المشاورات القادمة مناقشة الدائرة الكاملة للقضايا الخاصة بالتسوية السورية، بما في ذلك الأوضاع على الأرض وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها والإسهام في عودة اللاجئين والنازحين".

كما أوضحت أن الطرفين ينويان النظر بشكل مفصل في وضع اللجنة الدستورية السورية، خاصة في سياق تنظيم عملها بشكل مستدام.

وسبق أن أفادت المتحدثة باسم مكتب بيدرسن، جينيفر فينتون، بأن المبعوث الأممي سيزور الجمعة موسكو للقاء كل من لافروف ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ليتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق ويقدم لاحقا تقريرا لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

فيما صرح مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يوم 29 يناير الجاري في دمشق.

المصدر: نوفوستي + وكالات

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