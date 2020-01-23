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لبنان.. الأمن ينشر صورا لعبوات متفجرة مصنعة يدويا استخدمها محتجو بيروت

أخبار العالم العربي

لبنان.. الأمن ينشر صورا لعبوات متفجرة مصنعة يدويا استخدمها محتجو بيروت
Reuters MOHAMED AZAKIR
احتجاجات بيروت
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نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان، صورا لمجموعة من العبوات المتفجرة المصنعة يدويا، التي "استخدمها مثيرو الشغب"، خلال الاحتجاجات في وسط بيروت عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

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ولفتت قوى الأمن في منشور عبر "تويتر"، الخميس، إلى أن "مثيري الشغب استخدموا هذه العبوات، التي ضمت طلقات نارية، وقنابل مولوتوف، ومفرقعات شديدة القوة، من أجل إحداث أكبر ضرر لعناصر قوى الأمن، ولاسيما في الفترة الأخيرة".

ولفتت إلى أنه "تم استخدام طلقات بندقية عيار 12 ملم محشوة بمادة البارود، وبقايا حشوات قنابل مسيلة للدموع عمل مثيرو الشغب على جمعها وحشوها بمادة البارود، وقنابل مولوتوف، ومفرقعات نارية قوية ملصقة بعبوات قابلة للإشتعال".

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، قال اليوم إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار، وأضاف: "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلم الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية".

المصدر: RT

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