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مسؤول كبير بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان

أخبار العالم العربي

مسؤول كبير بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
احتجاجات لبنان
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قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان.

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وقد اندلعت أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الطرفين.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اليوم، عبر صفحتها على "تويتر"، صورا لبعض العبوات المصنعة يدويا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب في بيروت، من أجل إحداث أكبر ضرر على عناصر قوى الأمن.

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

يتبع..

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