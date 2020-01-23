مسؤول كبير بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان.

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وقد اندلعت أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الطرفين.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اليوم، عبر صفحتها على "تويتر"، صورا لبعض العبوات المصنعة يدويا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب في بيروت، من أجل إحداث أكبر ضرر على عناصر قوى الأمن.

بعض العبوات المصنّعة يدويًّا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب لإحداث أكبر ضرر على عناصر #قوى_الأمن ولاسيما في الفترة الأخيرة pic.twitter.com/TGD9oKF5Xw — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 23, 2020

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

يتبع..