مسؤول بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان.

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وأضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار، وقال: "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلم الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية".

1/2 Nights of violence and vandalism by strange groups targeting state institutions and private properties, waves of attacks on security forces by stones, flares and Molotov cocktails?? — Jan Kubis (@UNJanKubis) January 23, 2020

2/2 This looks more like a political manipulation to provoke the security forces, to undermine civil peace, to fan up sectarian strife. — Jan Kubis (@UNJanKubis) January 23, 2020

وقد اندلعت أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الطرفين.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اليوم، عبر صفحتها على "تويتر"، صورا لبعض العبوات المصنعة يدويا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب في بيروت، من أجل إحداث أكبر ضرر بعناصر قوى الأمن.

بعض العبوات المصنّعة يدويًّا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب لإحداث أكبر ضرر على عناصر #قوى_الأمن ولاسيما في الفترة الأخيرة pic.twitter.com/TGD9oKF5Xw — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 23, 2020

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

المصدر: رويترز