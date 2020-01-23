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مسؤول بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي

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مسؤول بالأمم المتحدة: العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي
Reuters MOHAMED AZAKIR
احتجاجات لبنان
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قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن العنف والنهب في بيروت يبدوان كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي في لبنان.

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وأضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار، وقال: "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلم الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية".

وقد اندلعت أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الطرفين.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اليوم، عبر صفحتها على "تويتر"، صورا لبعض العبوات المصنعة يدويا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب في بيروت، من أجل إحداث أكبر ضرر بعناصر قوى الأمن.

وشهد لبنان موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

المصدر: رويترز

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