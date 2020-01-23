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أمير سعودي ينتقد أوروبا على خلفية إسقاط إيران طائرة ركاب قتل فيها عدد من رعاياها!

أخبار العالم العربي

أمير سعودي ينتقد أوروبا على خلفية إسقاط إيران طائرة ركاب قتل فيها عدد من رعاياها!
Reuters
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كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تغريدة، أبدى فيها استغرابه من "صمت" أوروبا على إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية التي قتل فيها 176 شخصا، بينهم أوروبيون.

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ولفت الأمير السعودي إلى أن إيران اعترفت بإسقاط الطائرة (التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية)، معرفا في السياق أوروبا، في انتقاد مبطن، بأنها بين قوسين (مهد حقوق الإنسان).

ووصف بن مساعد هذا الحادث المأساوي بأنه "أصبح في طي النسيان وصمت القبور"، مشيرا كذلك إلى أنه لم ير أو يسمع من يتحدث عنه.

وكانت كندا فقت في مأساة طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعات الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير الجاري بالخطأ قرب طهران، فقدت 57 مواطنا، إضافة إلى 29 آخرين يحملون إقامة دائمة على أراضيها، فيما فقدت السويد 10 أشخاص، وألمانيا 3، وبريطانيا نفس العدد.

المصدر: تويتر +  وكالات

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