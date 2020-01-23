واشنطن تعلق على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

قالت الخارجية الأمريكية إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون أمام اختبار القيام بمسؤولياتها تجاه مطالب الشعب اللبناني في إجراء الإصلاحات ومحاربة الفساد.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها نشرته على موقعها في "تويتر"، اليوم الخميس، "الحكومة الجديدة إذا قامت بإصلاحات حقيقية وملموسة ستستعيد ثقة المستثمرين وتفتح الباب أمام المساعدة الدولية للبلاد .. الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون أمام اختبار القيام بمسؤولياتها تجاه مطالب الشعب اللبناني في إجراء الإصلاحات ومحاربة الفساد".

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ورأت الخارجية الأمريكية أن المظاهرات في لبنان، التي مضى عليها أكثر من 3 أشهر واتسمت بالوحدة وعدم الطائفية والسلمية إلى حد كبير، قد عكست طموحات الشعب اللبناني تجاه قادته السياسيين، وذلك بأن يضعوا اهتماماتهم الحزبية جانبا من أجل المصلحة الوطنية.

ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية الجديدة والجيش وأجهزة الأمن إلى ضمان أمن المواطنين لدى مشاركتهم في التظاهرات السلمية، مؤكدة أن الأفعال التحريضية والعنف لا مكان لها.

The strength of any government lies in its actions and responsiveness to its people's demands. The Lebanese people demand a new direction. Only a government capable of undertaking tangible reforms will restore investor confidence and unlock international assistance for #Lebanon. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 22, 2020

من جهته قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، في موقعه على "تويتر"، يوم الأربعاء: "وجود حكومة لبنانية، قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".

وحث بومبيو، "الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية".

#Lebanon's leaders must commit to the reforms necessary to respond to its people’s demands for an end to corruption & desire for better governance & economic opportunity. A credible cabinet must show it is willing & able to put aside partisanship & act in the nation's interest. pic.twitter.com/FlFYm3zrU3 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 23, 2020

وشكلت لبنان الثلاثاء الماضي حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.

المصدر: وكالات