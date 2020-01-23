برلين: السراج وحفتر مستعدان لحل مشكلة النفط في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن طرفي الصراع في ليبيا، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، والمشير خليفة حفتر أبديا استعدادهما لحل مشكلة النفط.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي، حول نتائج مؤتمر برلين، حول الأزمة الليبية، إن جملة من المسائل لا تزال على طاولة المفاوضات وسيتم بحثها في الأيام القادمة.

هذا ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الألماني إلى الجزائر اليوم الخميس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة بليبيا.

واستضافت برلين، الأحد الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

المصدر: وكالات