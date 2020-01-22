عباس وماكرون يبحثان في رام الله القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، مباحثات تناولت آخر مستجدات الأوضاع على صعيد العملية السياسية وقضايا المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب عباس عن شكره للرئيس الفرنسي "على مواقف بلاده الداعمة لإحلال السلام بموجب حل الدولتين وقرارات الشرعية والقانون الدولي".

وأكد عباس "أهمية الدور الفرنسي والأوروبي لإنقاذ العملية السياسية من المأزق الذي وصلت إليه جراء التعنت الإسرائيلي، خاصة بعد مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال، ما أفقدها دورها كوسيط وحيد في العملية السياسية".

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وأعرب عن تطلع الفلسطينيين "لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسيا وأوروبيا، يعطي الأمل لشعبنا بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار".

بدوره، جدد الرئيس الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الداعم للعملية السياسية وفق حل الدولتين للوصول إلى السلام في المنطقة".

وأشار الرئيس ماكرون إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده، وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "وفا"