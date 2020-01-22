برهم صالح يشدد على أهمية حسن العلاقات بين العراق وإيران

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق وإيران تقاتلا كثيرا في الماضي، ويجب عليهما لاحقا المحافظة على علاقات جيدة.

وأضاف ردا على سؤال حول احتمال تعاظم النفوذ الإيراني في العراق بعد الانسحاب المحتمل للقوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية: "نحن جيران مع إيران. وليس هناك عراقي واحد يريد العودة إلى حالة الصراع أو الحرب مع إيران. لقد تقاتلنا كثيرا في الماضي".

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وأضاف: "أي محاولة لتقويض السيادة العراقية لن تنجح. العراقيون أمة معتزة بذاتها. العراق لا يقبل أي شيء يمكن أن يقلل الاستقلال التام والسيادة الكاملة. العراقيون يريدون إقامة علاقات جيدة مع الإيرانيين ولا يريدون العودة إلى حالة الصراع مع إيران"

وأشار برهم صالح، إلى أن الجنرال قاسم سليماني، كان "رمزا لإيران ونظام الأمن القومي الإيراني". وقال: "قاسم سليماني خاض القتال، بما في ذلك ضد داعش، إلى جانب القوات العراقية في العراق".

وأضاف: "تعد إيران لاعبا جيوسياسيا كبيرا، ودولة هامة في منطقتنا. إيران جارتنا، ويجب علينا التحاور معها. لا يوجد أي خيار آخر".

المصدر: تاس