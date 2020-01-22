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وسائل إعلام أمريكية: البنتاغون يعلن استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد "داعش"

وسائل إعلام أمريكية: البنتاغون يعلن استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام أمريكية: البنتاغون يعلن استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد
Reuters
عناصر القوات الأمريكية المسلحة في العراق - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزاة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أعلنت استئناف العمليات المشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم "داعش".

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"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة استأنفت العمليات المشتركة مع العراق

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، عن مسؤولين لم تذكر اسميهما، أن "الجيش الأمريكي كان حريصا على استئناف العمليات ضد التنظيم في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على داعش لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها في العراق".

من جهته، نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن استئناف العمليات المشتركة بين الجيشين العراقي والأمريكي في البلاد، بعد تعليقها في 5 يناير.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، في بيان صدر الخميس الماضي، إن "القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأمريكي عملياته في العراق".

وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير، أي بعد يومين على مقتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.

وفي اليوم ذاته طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.

المصدر: وكالات

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