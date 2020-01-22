الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأربعاء، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر ميدانية، أنه تم إلحاق الخسائر بجماعة أنصار الله الحوثية، "خلال القتال في تلك المنطقة الذي أندلع بشكل عنيف صباح اليوم ولا يزال مستمرا بين الجيش الوطني والحوثيين في حام والجرعوب بمديرية المتون غرب الجوف"​​​.

وأكدت هذه المصادر، أن "مقاتلات تابعة للتحالف استهدفت في جبال حام تعزيزات للحوثيين تضم آليات عسكرية وعناصر وعربة نقل أسلحة وإمدادات، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من عليها".

وأشارت المصادر إلى "شن الحوثيين هجمات على الجيش في جبهات مديرية المصلوب والعقبة في مديرية خب والشعف، وحام والجرعوب ومجمع المتون".

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وأضافت أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجمات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

المصدر: سبوتنيك