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الرئيس العراقي يعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات
Reuters
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أعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن أكثر من 600 عراقي قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال برهم: "إنه لأمر مؤلم ومثير للخجل، أن تؤدي أعمال العنف إلى مقتل 600 من المتظاهرين الشباب الأبرياء، وأنا أدين هذه الجرائم، وسيتم عاجلا أم آجلا تحميل المسؤولية لكل من انتهك القانون".

ويطالب المتظاهرون في العراق عبر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة وتحسين ظروف المعيشة.

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وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أنه نتيجة الاشتباكات وأعمال الشغب المصاحبة للاحتجاج، قتل أكثر من 400 شخص وجرح وتضرر حوالي 50 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

 

 

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