تضارب الأنباء حول تأجيل زيارة ماكرون لرام الله

تضاربت الأنباء حول تأخير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رام الله، حيث من المزمع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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ففيما تناقلت وسائل إعلام أن ماكرون قد يؤجل زيارته إلى غد الخميس، أكدت مراسلتنا في فلسطين أن الزيارة تأجلت حتى مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي إلى الأراضي الفلسطينية في الساعة الـ10:30 الليلة لإجراء مباحثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: وسائل إعلام