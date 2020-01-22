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لبنان.. إحالة سوري للتحقيق بتهمة محاولة تفجير السفارة الأمريكية

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحالة سوري للتحقيق بتهمة محاولة تفجير السفارة الأمريكية
Reuters
السفارة الأمريكية في عوكر- شرق بيروت
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ادعت النيابة اللبنانية اليوم الأربعاء على سوري بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش"، ومحاولة تفجير السفارة الأمريكية في بيروت.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ادعت على السوري "أ.ص" بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم المذكور وتصنيع المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية في لبنان، منها محاولة تفجير السفارة الأمريكية في عوكر بطائرة مسيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، من أجل استكمال التحقيق واتخاذ الإجراء القضائي اللازم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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