توقيف 11 شخصا في دمشق وحلب بجرم التعامل بغير الليرة

أوقفت الشرطة السورية 11 شخصا في محافظتي دمشق وحلب، بجرم التعامل بغير الليرة السورية، والمتاجرة بالعملة الصعبة بشكل غير مشروع.

وتم ذلك في إطار جهود ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء.

وذكرت الداخلية السورية على صفحتها في "فيسبوك"، أنه تم إيقاف هؤلاء في 19 يناير الجاري، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق الربح المادي.

وأكدت الوزارة، أنه يجري في الوقت الراهن، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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وأوضحت الوزارة، أن إدارة الأمن الجنائي بدمشق أوقفت ثمانية أشخاص، بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني، ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية، بقيمة اثنين وعشرين مليونا ومئتين وأربع وسبعين ألف ليرة سورية.

وفي حلب أوقفت الشرطة، ثلاثة أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة مليون ومئتين وسبع وعشرين ألفا وأربعين ليرة سورية.

المصدر: وكالة "سانا"