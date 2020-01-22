العراق.. "النجباء" تصف الرئيس بـ"الانفصالي" والعصائب تهدد الأمريكان

وصفت حركة "النجباء" في العراق رئيس الجمهورية برهم صالح بـ"الانفصالي"، وذلك للقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أكدت حركة "عصائب أهل الحق"، أن العراق يعيش مرحلة من "الاحتلال".

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وقال المتحدث باسم حركة "النجباء" نصر الشمري، في بيان مقتضب وجهه إلى رئيس الجمهورية: "أسقطت نفسك بيدك وحكمت عليها بالذل والهوان ولن يشرف العراقيين أن يكون منهم من يستهين بدمائهم وشهدائهم، أرحل أيها الانفصالي"، في إشارة إلى تصويت صالح على استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق عام 2017.

من جهته قال الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في مقطع مصور، إن "العراق يعيش تحت الاحتلال، ولما لم تمتثل أمريكا للقرارين السياسي والشعبي الخاصين بخروجها من العراق، فإن فصائل المقاومة بأتم جهوزيتها".

⭕️ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يوجه رسالة الى الشعب العراقي وابناء المقاومة وجماهيرها. pic.twitter.com/pmkFEbaRHC — Dhuha (@Dhuha15664156) 22 января 2020 г.



ووصف الخزعلي التظاهرة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، بأنها "ثورة العشرين الثانية التي ستطرد الأمريكان مثلما طردت البريطانيين قبل 100 عام".

المصدر: RT