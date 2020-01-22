ليبيا.. تعليق رحلات مطار معيتيقة بعد تعرضه لـ"قذائف عشوائية"

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا تعليق رحلاته حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لعدة قذائف عشوائية.

وأشارت إدارة المطار في بيان نشرته إلى تحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي.

وكان الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو، قال إن قوات "الجيش الوطني الليبي" قصفت المطار بستة صواريخ غراد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، دعا أمس الثلاثاء طرفي النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

المصدر: "أخبار ليبيا" + وكالات