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بغداد تدين تعرض السفارة الأمريكية لقصف صاروخي

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بغداد تدين تعرض السفارة الأمريكية لقصف صاروخي
twitter.com/iraqimofa
مبنى وزارة الخارجية في العراق
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دانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، تعرّض سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد قبل أيام لقصف بصواريخ مجهولة سقطت في محيطها.

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وورد في بيان عن الوزارة: "في هذا الصدد نجدد حرصنا على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر، كما نؤكد أن السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال بأمن البلاد".

وأضاف البيان: "بقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية، فإنها تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء".

وشددت الوزارة في بيانها، على أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في سير العمل الدبلوماسي الذي يوليه العراق أهمية بالغة، لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المتبادلة للمصالح الثنائية".

المصدر: RT

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