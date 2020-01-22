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مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية

أخبار العالم العربي

مجلس الأمة الكويتي يقر اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية
Reuters Stephanie McGehee
مجلس الأمة الكويتي_أرشيف
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تبنى مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء "مذكرة تفاهم" بين الكويت والسعودية في إطار اتفاقية المنطقة المقسومة، وتم إحالتها للحكومة.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المجلس وافق على مشروع قانون اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة أيضا.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد انتقل في جلسته التكميلية اليوم، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المشار إليهما.

المصدر: "كونا"

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