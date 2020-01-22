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تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

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واصل المحتجون في لبنان، اليوم الأربعاء، قطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدة مناطق، احتجاجا على الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها ليل أمس.

وأفاد مراسلنا، بأن المحتجين أغلقوا مداخل بيروت بالإطارات المشتعلة، فيما يعمل الجيش على محاولة فتح الطرقات.

تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة  
RT
تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة  
RT
تصعيد الاحتجاجات في لبنان بعد تشكيل الحكومة  
RT

وبدأت الاحتجاجات منذ مساء أمس الثلاثاء، حيث قطع المتظاهرون في بيروت الطرق وأغلقوها بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة. 

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن حكومته أمس المؤلفة من 20 وزيرا، بينهم 6 سيدات، وقد وصفت بحكومة الاختصاصيين.

المصدر: RT

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