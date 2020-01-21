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مقتل 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

مقتل 3 فلسطينيين على حدود غزة برصاص الجيش الإسرائيلي
Reuters AMIR COHEN
الجيش الإسرائيلي عند قطاع غزة - أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، زعم أنهم حاولوا التسلل إلى الداخل.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن "الفلسطينيين الثلاثة حاولوا التسلل إلى الجانب الإسرائيلي باجتيازهم للسياج الفاصل جنوب القطاع، وإلقاء عبوة ناسفة باتجاه قواته في المنطقة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو، زعم أنه لمكان إلقاء القنبلة اليدوية باتجاه الجنود.

وأعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين" محمد صبيحات في وقت سابق، أن 149 مواطنا فلسطينيا قتلوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العام 2019.

وحسب إحصائيات التجمع، فإن "أصغر الضحايا سنا هما الجنينان عبد الله أبو عرار الذي قتل بتاريخ 5 مايو الماضي في حي الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذي قتل بتاريخ 5 مايو الماضي في بيت لاهيا شمال غزة.

أما أكبرهم سنا، فهو "عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، وقتل في 5 مايو 2019".

وذكر البيان أن متوسط أعمار القتلى هو 25 عاما وثمانية أشهر، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر دموية، حيث قتل خلاله 44 فلسطينيا من الجنسين.

وبلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم 15 جثمانا، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الفلسطينيين في ثلاجات السجون الإسرائيلية والمقابر إلى 306.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية 

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