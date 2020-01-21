فلسطين تشجب تصريحات نتنياهو وغانتس حول ضم غور الأردن

دانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومنافسه الانتخابي رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، من تداعيات ذلك على عملية السلام والاتفاقات بين الجانبين. وقالت إن "مثل هذه التصريحات، تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية "الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين".

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وقال غانتس مؤخرا، إنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقررة 2 مارس المقبل، ليرد عليه نتنياهو قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع في الكنيست".

المصدر: "سبوتنيك"