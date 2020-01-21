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عباس يستقبل مستشار رئيس الشيشان الروسية

أخبار العالم العربي

عباس يستقبل مستشار رئيس الشيشان الروسية
RT
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشار الرئيس الشيشاني
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية وممثله لدى الدول العربية والإسلامية توركو دوداف.

وأطلع الرئيس الفلسطيني المسؤول الشيشاني "على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته وحقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية".

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بدوره نقل دوداف "تحيات الرئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف للرئيس الفلسطيني، مشيدا بحكمته وسياسته الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، ومؤكدا "ثبات موقف الشيشان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

المصدر: RT

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