مصادر حقوقية مصرية: تجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية

ذكرت مصادر حقوقية مصرية، أنه تم تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 1781.

وكانت النيابة قد اتهمت القصاص بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، مع العلم بأغراض تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، كان محبوسا احتياطيا أيضا لـ22 شهرا على ذمة التحقيق في قضية أخرى، وبدأت معه تحقيقات جديدة في القضية الحالية لتقرر النيابة استمرار حبسه.

ناصر حاتم

المصدر: RT