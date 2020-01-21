كلمة رئيس الوزراء العراقي المستقيل خلال جلسة الحكومة

أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة، بـ"سداد الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة".

وأكد المجلس على ضرورة سداد المستحقات المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تظافر جهود كل مؤسسات الدولة".

وقرر المجلس تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها بشأن إجراء عملية التعداد العام للسكان.

المصدر: رئاسة الوزراء العراقية