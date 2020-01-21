لبنان.. وصول دياب إلى القصر الرئاسي للقاء عون

أفاد مراسلنا في بيروت بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون تمهيدا للإعلان عن ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة.

وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات"، مغردا على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري "بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم".

وأكد خليل أن تشكيلة الحكومة الجديدة تتضمن تيار "المردة" برئاسة سليمان فرنجيه قائلا: "المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".

ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

و #الرئيس_بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم و #المردة جزء منها و #حزب_الله لم يتخلى عن دوره الإيجابي أبداً. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) 21 января 2020 г.

ولم يذكر خليل على وجه التحديد متى سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة وصفت بأنها الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما لا يزال لبنان بلا حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة.

المصدر: RT + رويترز