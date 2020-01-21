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اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)

أخبار العالم العربي

اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)
Reuters
القوات العراقية
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نفذت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 75 عملية اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الموصل.

اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)
RT
أحد الأشخاص المقبوض عليهم

وقامت الفرقة، حسب ما نقله مراسل RT، بالقبض على الرؤوس المدبرة للخلية والبالغ عددهم 9 أشخاص في منطقة حمام العليل بالموصل، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض على ذمة قضايا إرهاب.

اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)
RT
أحد الأشخاص

كما تمكنت من الوصول إلى نفق تابع لعصابات "داعش" الإرهابية في منطقة حمام العليل كان الدواعش يستخدمونه للتنقل والاختباء حيث كفلت قوات هندسة الفرقة 16 بتدميره بالكامل.

اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)
RT
نفق تابع لداعش في العراق
اختراق وتفكيك خلية إرهابية بالموصل (صور)
RT
أحد المتهمين

المصدر: RT

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