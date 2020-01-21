روسيا تزود مصر بأعلى معايير الأمان الدولية في محطة "الضبعة" النووية

أعلنت هيئة الرقابة التقنية الروسية "روستيخ نادزور"، أنها ستقدم لمصر الدعم والمساعدة لضمان أعلى معايير السلامة خلال تشييد محطة "الضبعة"، وتشغيلها واستخدامها.

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وأشارت مؤسسة VO Safety التابعة لهيئة الرقابة التقنية الروسية، أنه وفقا للعقد المبرم بينها والهيئة المصرية لتنظيم السلامة النووية والإشعاعية، سيقوم الخبراء الروس بدعم الشركاء المصريين في عملية إصدار تصاريح بناء محطة "الضبعة"، وترتيب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل خبراء المؤسسة الروسية على تدريب موظفي الهيئة المصرية، لخلق منظومة أمان متكاملة للمحطة.

وتواصل روسيا تشييد أول محطة كهرذرية في مصر، تتألف من أربعة مفاعلات بقوة 1200 ميغاواط للواحد، من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول عام 2026.

المصدر: نوفوستي