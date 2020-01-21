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العاهل السعودي يؤدي صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد

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العاهل السعودي يؤدي صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد
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العاهل السعودي يؤدي صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد
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أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالعاصمة الرياض.

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وشارك في الصلاة عدد من الأمراء ورجالات المملكة وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وكان في استقبال المشيعين نجلا الفقيد الأميران سلمان وسلطان بن بندر بن محمد.

وعقب الصلاة تقبل العاهل السعودي العزاء والمواساة من الأمراء.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض".

المصدر: "واس"

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