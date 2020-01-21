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الأمن العراقي يضبط منصة الصواريخ التي استخدمت في استهداف السفارة الأمريكية

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يضبط منصة الصواريخ التي استخدمت في استهداف السفارة الأمريكية
Reuters STRINGER
السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد
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أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية أمس.

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وقالت القيادة، إنه "بعد تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لصواريخ كاتيوشا استنفرت قيادة عمليات بغداد جهدها الاستخباري والأمني".

وأضافت أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحر للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استنكر استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ أمس، معتبرا ذلك "جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق"، ووجه عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ.

المصدر: السومرية نيوز

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