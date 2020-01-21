مراسلنا: تجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن الصدامات تجددت في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية.

ونقل عن محتجين قولهم إن "القوات الأمنية استخدمت صباح اليوم القنابل المسيلة للدموع وأطلقت الرصاص الحي أيضا على المحتجين بالقرب من جسر محمد القاسم القريب من ساحة التحرير".

وأضاف أن "المحتجين حاولوا قطع أجزاء أخرى من جسر محمد القاسم وشوارع أخرى لكن القوات الأمنية تصدت لهم".

ويوم أمس قالت وكالة "رويترز" إن أربعة محتجين وشرطيين قتلوا في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".

المصدر: RT