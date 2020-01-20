أمير سعودي يتوقف لشرب الشاي في إحدى الاستراحات بالمملكة - فيديو

فاجأ أمير الباحة جنوب غربي السعودية حسام بن سعود بن عبد العزيز، أحد "أكشاك" بيع الشاي في عقبة المدينة بالتوقف بجواره وطلب الشاي، والانتظار لحين تجهيزه، ودفع قيمته.

ويظهر الفيديو، أنه وأثناء توجه موكب أمير الباحة إلى محافظة المخواة لافتتاح مهرجان الربيع، توقف الموكب بجانب الطريق وطلب الأمير من البائع كأسا من الشاي، وأثناء انتظاره صادف وجود مواطن بالموقع استأذن الأمير بتوثيق "اللحظة الجميلة".

وبادر أمير الباحة إلى سؤال صاحب الشاي والمواطنين: "ماذا تحتاجون؟"، مضيفا: "أي شيء تبونه حاضرين، أنتم عيالي... الصغير إبن، والكبير أب".

المصدر: "سبق"