"واع": محمد توفيق علاوي يغادر بيروت إلى بغداد عقب أنباء ترشيحه لرئاسة الحكومة

أفاد مصدر مطلع اليوم الاثنين، بأن محمد توفيق علاوي أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، غادر بيروت متوجها إلى بغداد من أجل تكليفه برئاسة الوزراء.

وقال المصدر لوكالة أنباء الإعلام العراقية "واع"، إن "علاوي غادر بيروت إلى بغداد وسيلتقي خلال الساعات المقبلة رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة".

وأضاف، أن "علاوي قدم عدة شروط لقبوله برئاسة الوزراء"، مبينا أن "التكليف سيكون خلال ساعات".

ونقل مراسلنا في بغداد عن مصدر في مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس لم يتلق حتى الآن أي اسم كمرشح للمنصب.

يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قدمت استقالتها في استجابة لمطالب المتظاهرين، عقب سقوط عدد من المواطنين ضحايا لاستخدام العنف من قبل القوات الحكومية في تفريق المحتجين في العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق الوسطى والجنوبية احتجاجا على سوء المعيشة والفساد.

المصدر: RT + "واع"