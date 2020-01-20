مصر.. خبراء روس يتفقدون مطار الغردقة تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية

بدأت لجنة فنية من الخبراء الروس أعمالها بمطار الغردقة اليوم الاثنين، للوقوف على إجراءات أمن السفر والمطار ومرافقه، تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية إلى المطار المذكور.

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وتشمل أعمال اللجنة متابعة إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين في صالات السفر والوصول، والتأكد من تواجد رجال الأمن في كافة الأماكن المخصصة، والتفتيش والمراجعة الدائمة على الإجراءات داخل وخارج الطائرة، والتفتيش على الرخص المخصصة للسيارات داخل المهبط وعدم وجود أي مخالفات.

كما وقفت اللجنة الروسية على سير متابعة تفتيش الركاب والحقائب، وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات، ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهابط الطائرات، والإجراءات الأمنية داخل المطارات، والمراجعة المستمرة لمجموعات عمال الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط.

وكانت اللجنة الروسية قد وصلت أمس إلى مطار الغردقة، وعدد أعضائها ثمانية خبراء، لتستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام، حيث تتفقد إجراءات التأمين بالمطار، حسب المعايير الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المباشرة والعارضة "شارتر" إلى المطار المذكور.

المصدر: "الوطن"