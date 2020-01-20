سفير "أنصار الله" في طهران يزور عائلة سليماني لتقديم العزاء

قام إبراهيم الديلمي سفير جماعة "أنصار الله" الحوثية لدى إيران اليوم الاثنين، بزيارة عائلة الجنرال قاسم سليماني لتقديم واجب العزاء لها.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن الدليمي نقل للعائلة "أخلص التعازي والمواساة من قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط".

وأكد الديلمي لعائلة سليماني، أن الراحل "هو فقيد الأمة الإسلامية وخسارة كبيرة لها"، وأشار إلى أن "الشعب اليمني عبر عن ذلك، في المسيرات الكبيرة التي خرجت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية".

من جهتها، حمّلت عائلة سليماني، الديلمي "تحياتها للشعب اليمني".

المصدر: "فارس"