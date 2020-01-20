وقفة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر في دمشق

نظمت لجنة الأسرى والمحررين في الشتات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم وقفة تضامنية في دمشق، لدعم الأسرى الفلسطينيين المرضى والمضربين عن الطعام في سجون إسرائيل.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مقر مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات ولجان الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت وكالة "سانا"، أن المشاركين في الوقفة، "سلموا مذكرة لبعثة الصليب الأحمر، طالبوا فيها بوضع حد للسياسيات العنصرية والإجراءات التعسفية التي تمارس تجاه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمعاملة السيئة والقاسية التي يتعرضون لها والتي وصلت إلى حد تهديد حياة بعضهم".

وأضافت أن "المشاركين طالبوا، الصليب الأحمر الدولي، بتنشيط وتفعيل دوره مع الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم المسؤولين في حكومات الاحتلال إلى محاكم دولية لمحاسبتهم".

وقالت "سانا"، إن "المذكرة تضمنت أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهم الأسير فارس أحمد بارود وعمر عوني يونس ونصار ماجد طقاطقة وبسام السايح وسامي أبو دياك".

بدوره أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق مارسيل تالمن، اهتمام اللجنة بوضع الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية للحد من تفاقم الأوضاع السيئة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: "سانا"