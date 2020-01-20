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مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في العراق بتجدد المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الكيلاني وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة أكثر من 70 متظاهرا بحالات اختناق.

وقال المراسل إن عددا من المتظاهرين قطعوا طريق القناة من جانب ساحة مظفر شرقي العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن اثنين من المحتجين قتلا بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.

ويؤكد المحتجون أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، لم ينفذ وعوده، ومنها تشكيل حكومة جديدة يقبلها العراقيون.

المصدر: RT

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