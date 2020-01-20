رويترز: مقتل محتجين عراقيين اثنين في بغداد بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية

نقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة العراقية ومصادر طبية، مقتل محتجين عراقيين اثنين في بغداد بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.

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وأضافت المصادر، أن "أحدهما أصيب برصاصة في رأسه، في حين أصيب الثاني بعبوة غاز مسيل للدموع.

وتابعت، أن "كليهما لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجراحه".

وأفاد مراسلنا في العراق، أن خلية الإعلام الأمني الحكومية أعلنت في وقت سابق، عن إصابة 14 ضابطا بجروح خلال رمي الحجارة عليهم من "مثيري الشغب".

وذكر بيان للخلية: "أثناء تأدية قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به".

وفي أماكن أخرى في جنوب العراق أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

ويقول المحتجون، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، لم ينفذ وعوده، ومنها تشكيل حكومة جديدة يقبلها العراقيون".

وفي هذا السياق أوضحت الشرطة في بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".

المصدر: RT + رويترز