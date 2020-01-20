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اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الاعتراف بفلسطين

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اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث الاعتراف بفلسطين
Reuters Yves Herman
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من المقرر أن يعقد وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الاثنين، لبحث اعتراف الاتحاد بدولة فلسطين.

ووفقا لوكالة "معا"، قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن الدعوة للاجتماع جاءت تلبية لمبادرة سابقة لوزير خارجية لوكسومبورغ بضرورة اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين.

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وأضاف الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن "الاجتماع سيبحث أيضا ملفات تتعلق بالاستيطان وتصريحات قادة الاحتلال حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وكذلك ضرورة الضغط على الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة".

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وأشار الفرا، إلى دعوة بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لحل القضية الفلسطينية باعتبارها مدخلا لحل كافة قضايا الشرق الأوسط.

المصدر: معا

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