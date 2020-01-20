المحكمة الاتحادية في العراق تعلن أنها لم تصدر أي قرار يخص القوات الأمريكية

أكد المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، أن "المحكمة لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية من العراق".

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وقال مصدر حكومي عراقي لـRT الأسبوع الماضي، إن "هناك تواصلا بين الحكومتين العراقية والأمريكية حول مستقبل قوات الأخيرة في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة".

وكشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف لـRT، عن وجود حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتبنى البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي، قرارا يوصي الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على أراضي العراق ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغوس: "في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس لمناقشة انسحاب القوات".

المصدر: RT