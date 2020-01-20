سيدة مصرية توقف السيسي في ألمانيا وتوجه له رسالة

أوقفت مواطنة مصرية تدعى سهير سليمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين.

وعبرت المواطنة عن فخرها واعتزازها بما يفعله السيسي من أجل الشعب المصري، قائلة: "أنت حقيقي أنقذتنا وأنقذت مصر من حاجات كتير".

وأعربت المواطنة المصرية، في نهاية مقطع الفيديو، عن سعادتها الغامرة بعد أن صافحت الرئيس السيسي.

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة الدول الكبرى، أبرزهم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية