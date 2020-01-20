 
مباشر

إصابة عشرات المحتجين العراقيين مع استئناف المظاهرات

أخبار العالم العربي

إصابة عشرات المحتجين العراقيين مع استئناف المظاهرات
Reuters THAIER AL-SUDANI
العراق_ أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3uz

أعلنت مصادر أمنية وطبية أن عشرات المحتجين العراقيين أصيبوا في بغداد ومدن أخرى، جراء اشتباكات مع قوات الأمن التي كانت تحاول فتح الطرق بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة.

إقرأ المزيد
العراق.. محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في النجف باللّحام (فيديو)
العراق.. محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في النجف باللّحام (فيديو)

وذكر شهود عيان أن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في ساحة الطيران ببغداد أثناء الليل.

وفي أماكن أخرى في جنوب العراق أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

ويقول المحتجون إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، لم ينفذ وعوده، ومنها تشكيل حكومة جديدة يقبلها العراقيون.

وفي هذا السياق أوضحت الشرطة في بغداد، أن قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون.

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة