إصابة عشرات المحتجين العراقيين مع استئناف المظاهرات

أعلنت مصادر أمنية وطبية أن عشرات المحتجين العراقيين أصيبوا في بغداد ومدن أخرى، جراء اشتباكات مع قوات الأمن التي كانت تحاول فتح الطرق بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة.

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وذكر شهود عيان أن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في ساحة الطيران ببغداد أثناء الليل.

وفي أماكن أخرى في جنوب العراق أشعل مئات المحتجين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طرقا رئيسية في عدة مدن من بينها الناصرية وكربلاء والعمارة.

ويقول المحتجون إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، لم ينفذ وعوده، ومنها تشكيل حكومة جديدة يقبلها العراقيون.

وفي هذا السياق أوضحت الشرطة في بغداد، أن قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون.

المصدر: رويترز