السيسي يصل إلى لندن للمشاركة في قمة إفريقيا بريطانيا للاستثمار

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن للمشاركة في قمة "إفريقيا بريطانيا للاستثمار".

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ومن المقرر أن تنطلق اليوم الاثنين قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

المصدر: "المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر"