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السلطات تفتح طرق بغداد بعد إغلاقها من قبل محتجين

أخبار العالم العربي

السلطات تفتح طرق بغداد بعد إغلاقها من قبل محتجين
RT
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أعادت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، فتح الطرق في العاصمة بغداد بعد إغلاقها أمس من قبل مجموعات من المحتجين.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد "فتحنا كل الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها ونشكر جهود  المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح كافة الطرق ومنع  غلقها".

وقطعت مجموعات من المحتجين أمس الأحد عددا من الطرق في العاصمة بغداد في محاولة للتصعيد مع انتهاء المهلة التي حددها متظاهرو محافظة ذي قار لاختيار رئيس حكومة وفق مواصفات المحتجين.

وتجددت الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد، أمس الأحد، وسجلت عدة حالات اختناق بين المحتجين إثر استخدام الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

 

المصدر: RT

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