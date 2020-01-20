الصيادون الموقوفون في إيران على متن 3 قوارب كويتية جميعهم آسيويون

أبلغت مصادر دبلوماسية صحيفة "الراي" الكويتية أن الصيادين الموقوفين من قبل الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج، ليس بينهم أي كويتي، وجميعهم من جنسيات آسيوية.

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وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تتابع القضية، مشيرة إلى أن الصيادين الموقوفين ليس بينهم أي كويتي، وجميعهم من إحدى الجنسيات الآسيوية.

وشددت على أن "الإجراءات تسير وفق مسارها الطبيعي في مثل هذه الحالات، تمهيدا للإفراج عن الصيادين وقواربهم".

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بأن 11 صيادا على متن 3 قوارب كويتية تم احتجازهم من قبل الحرس الثوري بدعوى دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية، وتحديدا عند ساحل مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

المصدر: "الراي"