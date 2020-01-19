مؤتمرو برلين يدعون لعدم مهاجمة منشآت النفط الليبية

دعا المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، كافة أطراف النزاع الليبي، إلى الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في البلاد.

وجاء في البيان الختامي المشترك للمؤتمر: "نؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (NOC)، هي شركة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي 2259 و2441. ونحث جميع الأطراف على مواصلة ضمان سلامة المنشآت (في هذا القطاع) والامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت والبنية التحتية النفطية. نحن نرفض أي محاولة لتخريب البنية التحتية النفطية الليبية، وأي أعمال غير قانونية في مجال التنقيب عن موارد الطاقة التي تخص شعب ليبيا، وكذلك أي بيع أو شراء للنفط الخام أو المنتجات النفطية من مصادر لا تسيطر عليها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا".

إقرأ المزيد

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن قلقه لتوقف إنتاج النفط الخام في حقول النفط الرئيسية في ليبيا، وتصديره عبر الموانئ الليبية.

وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ضمن عملية إصلاح شاملة في البلاد وأكد ضرورة توخي الشفافية في عمل هذه الشركة.

المصدر: وكالات