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حكومة هادي تربط بين هجوم الحوثيين على معسكر في مأرب واغتيال سليماني

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حكومة هادي تربط بين هجوم الحوثيين على معسكر في مأرب واغتيال سليماني
Reuters Khaled Abdullah
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أعربت حكومة اليمن عن ثقتها بوجود صلة بين هجوم جماعة الحوثيين على معسكر لقواتها في محافظة مأرب، واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

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وذكرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 79 جنديا وإصابة 130 آخرين استهدف مساء أمس المصلين في معسكر الاستقبال، بينهم مدنيون.

ووصف البيان هذا الهجوم حسب وكالة "سبأ" الرسمية، بأنه "استهداف جبان"، مشددا على أن الشعب اليمني يدرك أن هذه "الأعمال الإجرامية باستهداف التجمعات ودور العبادة تأتي كمحاولة من الحوثيين المدعومين من إيران للثأر لسليماني من خلال قتلهم لأبناء اليمن".

المصدر: سبأ

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