ولي العهد السعودي مع عدد من الأمراء في مطعم "أنابلز" بالعلا (صور)

نشر وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبد الله الفرحان صورة حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مطعم بالعلا شمال غربي البلاد.

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وظهر ولي العهد السعودي مع عدد من الأمراء ورجال الدولة في مطعم "أنابلز"، الذي يعتبر أحد أرقى المطاعم العالمية ولم يسبق له أن افتتح موقعا مؤقتا في أي بقعة من العالم سوى في محافظة العلا ضمن فعاليات "شتاء طنطورة".

وعاد مهرجان "شتاء طنطورة 2020" للموسم الثاني إلى منطقة "العلا" مع الأنشطة الأسطورية الجديدة، التي تدشن في المملكة لأول مرة، مع حضور ضيوف من كافة بقاع المعمورة.

يذكر أن محافظة العلا، منذ إعلان "رؤية العلا" بتوقيع ولي العهد، لم تعد كما كانت، حيث أصبحت المحافظة الشاهدة على تعاقب الحضارات العريقة على أرضها، تبوح صخورها بحكايات لأقوام خلدوا آثارهم ونمط حياتهم بمنحوتات شامخة على جبالها، لتعيش اليوم عصر الرؤية الجديدة.

والمحافظة من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة، وتحوي آثارا عظيمة، بعضها ظاهر، وبعضها مدفون تحت الأرض، وفيها آثار موغلة في القدم، كآثار "قوم ثمود ومدائن صالح والحجر"، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتعد "مدائن صالح"، أول موقع سعودي تضمه منظمة "اليونسكو" إلى قائمتها للتراث العالمي، وهو موقع تاريخي عريق.

المصدر: سبق