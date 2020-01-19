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وزير الدفاع الماليزي يلتقي رئيس مكتب حركة "حماس" في قطر

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وزير الدفاع الماليزي يلتقي رئيس مكتب حركة
hamas.ps
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، استقبل وزير الدفاع الماليزي محمد سابو خلال زيارة الأخير إلى قطر.

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وأوضحت الحركة أنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن هنية "أشاد بمواقف ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية والتي عبر عنها رئيس الوزراء د. مهاتير محمد في خطابه أمام الأمم المتحدة".

كما أشاد هنية بـ"الدور الشعبي لماليزيا في التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة عبر الوفود العديدة التي زارت القطاع".

المصدر: hamas.ps

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